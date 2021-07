Teatro di Cortile 2021, in scena Sergio Rubini, Patrizio Oliva e Massimiliano Gallo (Di sabato 10 luglio 2021) Da lunedì 12 luglio 2021, Palazzo Firrao Napoli gli appuntamenti con Teatro di Cortile 2021 Sergio Rubini, Patrizio Oliva e Massimiliano Gallo saranno i protagonisti in scena nella quarta settimana di programmazione della rassegna. Sarà il divertente racconto in forma “confidenziale” di Sergio Rubini a inaugurare la quarta settimana di Teatro di Cortile 2021 nel suggestivo palcoscenico di Leggi su 2anews (Di sabato 10 luglio 2021) Da lunedì 12 luglio, Palazzo Firrao Napoli gli appuntamenti condisaranno i protagonisti innella quarta settimana di programmazione della rassegna. Sarà il divertente racconto in forma “confidenziale” dia inaugurare la quarta settimana didinel suggestivo palcoscenico di

Advertising

wordsandmore1 : ? in Cortile: il teatro di strada a Taranto. Dal 12 al 16 luglio Gianni Risola propone lo spettacolo Otto Panzer Sh… - castellosusa : ?? Grazie alla Compagnia Il Teatro, la spassosa commedia di Plauto intitolata «Pseudolus» rivive in uno spettacolo i… - zazoomblog : Teatro di Cortile la quarta settimana a Palazzo Firrao con Sergio Rubini Massimiliano Gallo e Sergio Rubini. -… - rep_napoli : Campania Teatro Festival, la prima di 'Muratori' al Cortile della Reggia di Capodimonte [aggiornamento delle 19:34] - OndaWebTv : Sergio Rubini, la 'ristrutturazione' finisce in Teatro di Cortile ??#lenotizieinpositivo di ondawebtv -