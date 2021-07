Secondo Pietrangeli Berrettini può vincere Wimbledon | “Per il suo servizio ci vuole il porto d' armi”

(Di sabato 10 luglio 2021) AGI - “Adessopuò, ha tutti i mezzi per farlo”. Nicola, oggi 87 anni, per 61 anni unico italiano ad arrivare in semifinale (perse contro il mito Rod Laver) sull'erba di Church Road è stato prima raggiunto e ora scavalcato da Matteo, il venticinquenne romano, che battendo Hubert Hurkacz in quattro set (6/3- 6/0-6/7-6/4) è diventato il primo italiano finalista nella storia di. Matteo domenica giocherà la finale contro Djokovic, il numero uno del mondo alla ricerca del suo ventesimo slam, puntando a una vittoria epica e alla ...

Immediatamente un anno dopo, nel 1960, vinse il suo titolo consecutivo, battendo in finale il cileno Luis Ayala in cinque set. Ancora un anno più tardi, nel 1961, il primo tennista italiano in semifinale Wimbledon a 61 anni di distanza da Nicola Pietrangeli.