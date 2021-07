Rai 2 autunno 2021: il palinsesto completo (Di sabato 10 luglio 2021) La Rai ha definito i palinsesti autunnali per la stagione tv 2021/2022. Non mancano le novità. Ecco il palinsesto completo per Rai 2 dell’autunno 2021. Palinsesti Rai 2 autunno 2021: cosa vedremo in daytime? Dal lunedì al venerdì Si inizierà alle 8.30 con le news del Tg2 seguite da Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni. Dopo lo spazio di approfondimenti delle 10.00 del Tg2, alle 11.10 sarà in onda I Fatti Vostri. Non ritroveremo Giancarlo Magalli, ma Anna Falchi e Salvo Sottile, insieme a Umberto Broccoli, Emanuela Aureli e Paolo Fox. Il primo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) La Rai ha definito i palinsesti autunnali per la stagione tv/2022. Non mancano le novità. Ecco ilper Rai 2 dell’. Palinsesti Rai 2: cosa vedremo in daytime? Dal lunedì al venerdì Si inizierà alle 8.30 con le news del Tg2 seguite da Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni. Dopo lo spazio di approfondimenti delle 10.00 del Tg2, alle 11.10 sarà in onda I Fatti Vostri. Non ritroveremo Giancarlo Magalli, ma Anna Falchi e Salvo Sottile, insieme a Umberto Broccoli, Emanuela Aureli e Paolo Fox. Il primo ...

Advertising

BaritaliaNews : La Rai per l’autunno punta in alto, Chiara Ferragni scalda i motori ma Stefano De Martino trema perchè … - Caustica_mente : RT @Caustica_mente: Spero che la Rai in autunno organizzi una serata evento #RaffaellaCarrà: Conduzione P.BAUDO e L.GOGGI Tante #techetech… - Caustica_mente : Spero che la Rai in autunno organizzi una serata evento #RaffaellaCarrà: Conduzione P.BAUDO e L.GOGGI Tante… - periodicodaily : Autunno 2021 Rai 3: il palinsesto #rai3 #palinsesti - RedditCittadini : RT @RedditCittadini: #COVID19 INVECE DI DARE LE DOVUTE E GIUSTE INFORMAZIONI! A RIGUARDO GLI EFFETTI COLLATERALI DEI #VACCINI #SPERIMEMNTAL… -