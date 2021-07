Pacifico Anief | la grande sconfitta è non avere i docenti assunti a settembre Più di 100 mila cattedre non saranno assegnate | sarà record INTERVISTA

(Di sabato 10 luglio 2021) “Noi volevamo l’assunzione dalla seconda fascia dopo la prima per scorrimento e volevamo eliminare il vincolo di servizio, che è stato eliminato dal sostegno ed è rimasto sul curriculare: non è legittimo, non c’è nessuna differenza, abbiamo bisogno di tutti gli insegnanti”. Commenta così Marcello, presidente nazionale, l'approvazione di alcuni emendamenti al decreto Sostegni bis in commissione Bilancio della Camera. Il provvedimento è atteso in Aula la prossima settimana e poi al Senato. L'articolo .

Secondo Marcello, presidente, "se fosse stata approvata la richiesta suggerita dalo scorso mese di settembre, da introdurre già su altre leggi in fase di approvazione, avremmo ......perché non è stato ascoltata la proposta di, che chiedeva di programmare un nuovo rapporto tra alunni e docenti nelle classi". E' quanto afferma Il Presidente del sindacato Marcello. ...E' finito l'anno scolastico, ne inizia un altro, ma le polemiche sono sempre quelle: i governatori di nuovo fanno a braccio di ferro con il governo per come dovrà partire il nuovo anno.Decreto Sostegni bis, gli emendamenti che contano sinora ignorati, Anief non perde le speranze Di. Anief – Solo poche modifiche e non tra quelle ritenute prioritarie dal sindacato Anief: è questa la d ...