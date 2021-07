La variante Delta getta nel caos l'Europa (Di sabato 10 luglio 2021) I governi dell’Unione europea sono di fronte a un dilemma nel momento in cui la variante Delta si è intromessa nella stagione estiva, rischiando di compromettere i piani di riapertura totale in autunno. Fare la stessa scommessa di Boris Johnson e decidere di vivere con virus e vaccini, oppure applicare il principio di precauzione e reintrodurre restrizioni per contenere l’aumento dei contagi? La campagna di vaccinazione nell’Ue sta andando come previsto. Entro fine mese il 70 per cento degli adulti avrà ricevuto almeno la prima dose (oggi è il 63,4 per cento). Ma la variante Delta si sta diffondendo più rapidamente di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 luglio 2021) I governi dell’Unione europea sono di fronte a un dilemma nel momento in cui lasi è intromessa nella stagione estiva, rischiando di compromettere i piani di riapertura totale in autunno. Fare la stessa scommessa di Boris Johnson e decidere di vivere con virus e vaccini, oppure applicare il principio di precauzione e reintrodurre restrizioni per contenere l’aumento dei contagi? La campagna di vaccinazione nell’Ue sta andando come previsto. Entro fine mese il 70 per cento degli adulti avrà ricevuto almeno la prima dose (oggi è il 63,4 per cento). Ma lasi sta diffondendo più rapidamente di ...

