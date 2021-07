Immobile, messaggio dalla figlia: "Sei il re, non mollare" (Di sabato 10 luglio 2021) ROMA - Ciro Immobile e il sogno Europeo. C'è l'Inghilterra da battere in finale. E tra gol e qualche critica, il centravanti della Lazio si è chiuso in un silenzio che sa di concentrazione. Non vuole ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021) ROMA - Ciroe il sogno Europeo. C'è l'Inghilterra da battere in finale. E tra gol e qualche critica, il centravanti della Lazio si è chiuso in un silenzio che sa di concentrazione. Non vuole ...

Advertising

LALAZIOMIA : Immobile, messaggio dalla figlia: “Sei il re, non mollare” - sportli26181512 : Immobile, messaggio dalla figlia: “Sei il re, non mollare”: Il centravanti dell’Italia pronto alla finale con l’Ing… - sandrinoo96 : @RiccardoMocambo Chi meglio di te può capirlo, che aspetti il primo appoggio sbagliato di immobile col messaggio già pronto in bozza - sicktrader66 : @PresMoratti Messaggio per #Mancini Non credo che , con questi, a Wembley, potremo permetterci in campo per 80 min… - Rugiule : Messaggio per #Mancini e per tutti i capiscioni: l’Italia senza #Immobile smette di giocare e soprattutto NON SEGNA… -