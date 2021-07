Il M5s deve crescere, gli uomini giusti ci sono (Di sabato 10 luglio 2021) Contrariamente alle mie abitudini, ho letto con ansia i commenti al mio post precedente, sempre sullo stesso tema. E mi sento un po’ tirato per i pochi capelli che ancora mi crescono in testa. Come era facile prevedere, l’argomento “Grillo sì-Grillo no” è molto presente nel contesto politico che stiamo vivendo. E per molte ragioni, fra le quali quella – che chiamerei principalissima – della ‘speranza denegata’ di una fetta molto grossa del popolo che si interessa in modo più o meno approfondito ma sempre molto partecipato della nostra vicenda politica che poi sfocia in decisioni di governo del Paese: che vuol dire ‘governo della gente tutta’ che compone il popolo italiano. Bisogna che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Contrariamente alle mie abitudini, ho letto con ansia i commenti al mio post precedente, sempre sullo stesso tema. E mi sento un po’ tirato per i pochi capelli che ancora mi crescono in testa. Come era facile prevedere, l’argomento “Grillo sì-Grillo no” è molto presente nel contesto politico che stiamo vivendo. E per molte ragioni, fra le quali quella – che chiamerei principalissima – della ‘speranza denegata’ di una fetta molto grossa del popolo che si interessa in modo più o meno approfondito ma sempre molto partecipato della nostra vicenda politica che poi sfocia in decisioni di governo del Paese: che vuol dire ‘governo della gente tutta’ che compone il popolo italiano. Bisogna che ci ...

Advertising

frenkevita : RT @ilfattoblog: Il M5s deve crescere, gli uomini giusti ci sono - ilfattoblog : Il M5s deve crescere, gli uomini giusti ci sono - AseroGiovanna : RT @OmbraDuca: A me sta storia che solo Grillo deve dire l'ultima parola e tutti gli apostoli seguire la sua parabola .....mi fa venire il… - talismanogiada : #riformadellagiustizia Di Battisca rilancia: il M5S deve uscire dal Governo Draghi. Chiedo, se il marito, o un ami… - analista1972 : RT @laura_ceruti: Comunque @matteorenzi sto contentino dato al m5s nella riforma Cartabia di una prescrizione che non arriva mai solo per i… -