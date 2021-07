Il fidanzato la molla e lei non la prende benissimo (Di sabato 10 luglio 2021) V come vendetta d’amore. È folle, bella e spietata, come solo riesce ad esserlo una donna con il cuore spezzato Anna Foglietta in Blackout love, disponibile da oggi in streaming sulla piattaforma Prime Video. Commedia graffiante – tutta italiana – che porta la firma di Francesca Marino, al suo esordio dietro la macchina da presa e prodotta da Matteo Rovere. Anna Foglietta guarda le foto Blackout love, la ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 luglio 2021) V come vendetta d’amore. È folle, bella e spietata, come solo riesce ad esserlo una donna con il cuore spezzato Anna Foglietta in Blackout love, disponibile da oggi in streaming sulla piattaforma Prime Video. Commedia graffiante – tutta italiana – che porta la firma di Francesca Marino, al suo esordio dietro la macchina da presa e prodotta da Matteo Rovere. Anna Foglietta guarda le foto Blackout love, la ...

