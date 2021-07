Il biotech è uno dei settori più in crescita del made in Italy (Di sabato 10 luglio 2021) Sono più di 700 le imprese italiane del biotech, un comparto che nel 2019 ha fatturato 11 miliardi di euro, dando lavoro a 13mila persone. E che ha retto il colpo della pandemia Image by Satheesh Sankaran from PixabayPiù di 700 imprese che nel 2019 hanno fatturato oltre 11 miliardi di euro e dato lavoro a più di 13mila persone. E, soprattutto, hanno investito 1,8 miliardi in ricerca e sviluppo. Sta in questi numeri la realtà del biotech italiano, fotografato nell’aggiornamento 2021 del BioinItaly Report realizzato da Federchimica Assobiotec con Enea. Uno studio che racconta innanzitutto di un settore in costante espansione nel nostro ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Sono più di 700 le imprese italiane del, un comparto che nel 2019 ha fatturato 11 miliardi di euro, dando lavoro a 13mila persone. E che ha retto il colpo della pandemia Image by Satheesh Sankaran from PixabayPiù di 700 imprese che nel 2019 hanno fatturato oltre 11 miliardi di euro e dato lavoro a più di 13mila persone. E, soprattutto, hanno investito 1,8 miliardi in ricerca e sviluppo. Sta in questi numeri la realtà delitaliano, fotografato nell’aggiornamento 2021 del BioinReport realizzato da Federchimica Assobiotec con Enea. Uno studio che racconta innanzitutto di un settore in costante espansione nel nostro ...

