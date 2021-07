Follonica | nonna presa a martellate davanti ai nipotini di 11 e 9 anni | fermato l’aggressore

(Di sabato 10 luglio 2021) Unaè stata aggredita a colpi di martello in testa sul pianerottolo di casa mentre era in compagnia dei due nipoti di 11 e 9. La tragica vicenda è avvenuta nella tarda serata di giovedì 8 luglio a, in provincia di Grosseto, dove la donna stava trascorrendo le vacanze insieme ai due bambini. La vittima, una 69enne, si trova ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Siena., un 34enne originario del Burkina Faso, avrebbe colpito alla mano anche uno dei due nipoti, di 11, che ha avuto 10 giorni di prognosi. L’uomo è statae arrestato ...

La donna è stata trasportata tramite elisoccorso all'ospedale di Siena: è in gravi condizioni. Ferito alla mano anche uno dei due bambini. L'aggressione è avvenuta a Follonica, in provincia di Grosseto: dagli elementi emersi finora non ci sarebbe nessun motivo apparente per l'attacco.