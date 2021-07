Firmo i referendum sulla Giustizia | che non sono di Salvini Crosetto e la verità sui quesiti della Lega

(Di sabato 10 luglio 2021) Anche Guidofirmerà i-Radicali, "non appena troverò un banchetto". La promessa del fondatore di Fratelli d'Italia c'è, ma bisogna precisare che "nondima quelli, non perché abbia nulla nei confronti di Matteo, anzi, ma perchéa favore di questidal 2013, quando li presentarono i Radicali e li firmai per la prima volta. Quindi ben sette anni prima di questa scelta politica di". Per, ...

Advertising

Mauro73432329 : - sergionebg : RT @Libero_official: 'Li firmerò tutti, anche se alcuni sono sbagliati'. #Crosetto lancia un messaggio alla #Lega sui #referendum https://… - Libero_official : 'Li firmerò tutti, anche se alcuni sono sbagliati'. #Crosetto lancia un messaggio alla #Lega sui #referendum… - DalpianoFabiola : 1. Se lo dice Letta è bene fare il contrario. Ha ragione Maurizio Turco il problema del PD è agire solo in funzion… - brius : RT @TeresaBellanova: Firmo con convinzione il referendum sull'#eutanasia promosso da un cartello di movimenti tra cui l'associazione @ass_c… -

Ultime Notizie dalla rete : Firmo referendum

Affaritaliani.it

"Spero che i- spiega - siano da stimolo alla politica per aprire una fase costituente finalizzata ad una riforma organica della giustizia. Va infatti al più presto ristabilito l'...'Il giorno in cui dovessi firmare i- ha aggiunto l'ex premier - mi direbbero che faccio come Matteo Salvini '. "Spostate la riunione". Renzi, sono matti questi grillini: capito quando ..."Il sindaco Panieri venga a firmare i referendum della Lega". È la provocazione di Serena Bugani, consigliera comunale del Carroccio, che commenta così la recente partecipazione del primo cittadino al ..."Sono molto tentato" di firmare i referendum della giustizia. Parola di Matteo Renzi, ospite di In onda su La7. "Il giorno che firmassi i referendum mi direbbero che faccio come Salvini", ha aggiunto, ...