Final Fantasy XVI probabile grande assente al TGS 2021

(Di sabato 10 luglio 2021) Naoki Yoshida ha recentemente svelato alcuni nuovi dettagli suXVI, tra cui la più cheassenza del titolo al TGSche si terrà ad ottobre Dopo interminabili rumor,XVI è stato ufficialmente svelato come nuovo progetto della Creative Business Unit III, capitanata da Naoki Yoshida, allo Showcase per PlayStation 5 che si è tenuto lo scorso settembre. Non ci sperava nessuno, in realtà, considerando il poco tempo passata dalla chiusura al supporto del capitolo precedente, unXV che non è riuscito così ...

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

L'assenza all'E3 2021 diXVI ha lasciato sorpresi in moltissimi giocatori. Al posto del capitolo principale della nuova saga è stato infatti presentato lo spin - off Stranger of Paradise , prodotto da Koei Tecmo ...Per chi non lo sapesse, l'MMORPG di cui stiamo parlando ha personaggi progettati da Yoshitaka Amano, character deigner della più famosa serie. Originariamente, il titolo è stato ...Naoki Yoshida ha recentemente svelato alcuni nuovi dettagli su Final Fantasy XVI, tra cui la probabile assenza del titolo al TGS 2021.Mancano ancora molti mesi all'uscita di Endwalker, la prossima grande espansione di Final Fantasy 14, ma Square Enix è già pronta a lanciare il benchmark ufficiale per permettere a tutti i giocatori ...