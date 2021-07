Eni in Egitto va a idrogeno: siglato un accordo di produzione (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug – L’Eni in Egitto si dimostra, ancora una volta, più lungimirante del governo. Capace, da solo, di portare sulle spalle quella politica estera che dalle parti della Farnesina non sembrano più capaci di fare. Mentre il parlamento votava per la concessione della cittadinanza a Patrick Zaki (affare interno al Cairo), il cane a sei zampe siglava infatti un accordo per la produzione di idrogeno nel Paese dei faraoni. Tenendo così un occhio alle tecnologie del futuro e un altro all’ambiente, nel solco del piano strategico di lungo termine presentato pochi mesi fa.Eni studia in Egitto per la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug – L’Eni insi dimostra, ancora una volta, più lungimirante del governo. Capace, da solo, di portare sulle spalle quella politica estera che dalle parti della Farnesina non sembrano più capaci di fare. Mentre il parlamento votava per la concessione della cittadinanza a Patrick Zaki (affare interno al Cairo), il cane a sei zampe siglava infatti unper ladinel Paese dei faraoni. Tenendo così un occhio alle tecnologie del futuro e un altro all’ambiente, nel solco del piano strategico di lungo termine presentato pochi mesi fa.Eni studia inper la ...

Eni firma un accordo per la produzione di idrogeno in Egitto AGI - Agenzia Italia Eni sigla un contratto per la produzione di idrogeno in Egitto Eni annuncia di aver firmato con Egyptian Electricity Holding Company (Eehc) e Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas) un accordo per valutare la fattibilità tecnica e commerciale di progetti per ...

Eni a idrogeno in Egitto Al via intesa con partner egiziani per sviluppo di progetti congiunti utilizzando sia energie rinnovabili che stoccaggi di CO2 ...

