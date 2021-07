Cinghiali, gli ambientalisti: serve prevenzione, non il fucile. (Di sabato 10 luglio 2021) Nei giorni addietro, Coldiretti ha manifestato in molte piazze italiane contro i presunti danni recati dalla fauna selvatica (in particolare Cinghiali) alle coltivazioni agricole. A discredito dei ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 10 luglio 2021) Nei giorni addietro, Coldiretti ha manifestato in molte piazze italiane contro i presunti danni recati dalla fauna selvatica (in particolare) alle coltivazioni agricole. A discredito dei ...

Advertising

GazzettAvellino : Cinghiali, gli ambientalisti: serve prevenzione, non il fucile. - notizieambiente : RT @ultimenotizie: #Salvini: “Io adoro gli animali, ma se voglio tenermi in casa un animale scelgo il cane, il gatto o il pesce rosso. Io i… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: #Salvini: “Io adoro gli animali, ma se voglio tenermi in casa un animale scelgo il cane, il gatto o il pesce rosso. Io i… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: #Salvini: “Io adoro gli animali, ma se voglio tenermi in casa un animale scelgo il cane, il gatto o il pesce rosso. Io i… - GnocchiFanClub : @CasagrandeStef @lefrasidiosho Molto spesso je vengono male. Ma gli ortodoshi sono come i #cinghiali, buttano giù tutto. -