Chiude la Gkn di Firenze | “in 422 mandati a casa via mail”

"Quanto successo ai lavoratori della Gkn" di Firenze "che fino alle sei della mattina erano al lavoro, già perché il lavoro non manca alla Gkn, e alle 10, con una mail, sono stati mandati a casa, è inqualificabile. Un affronto al mondo del lavoro, a Firenze, alla Toscana e all'Italia tutta. Non lasceremo soli questi lavoratori a cui va tutta la nostra partecipe solidarietà, risponderemo come sappiamo fare, con la mobilitazione". Lo dichiarano congiuntamente Dalida Angelini, segretaria generale della Cgil Toscana, e Massimo Braccini segretario generale Fiom Cgil Toscana. "La Cgil e la Fiom proporranno a ...

