Cagliari, non si riesce a sbloccare un’affare con l’Inter (Di sabato 10 luglio 2021) Nainggolan Cagliari, ci sono ancora una volta delle difficoltà nel tornare in Sardegna. La trattativa tra Cagliari e Inter per il Ninja non vuole saperne di sbloccarsi, come ha ammesso più volte Stefano Capozucca, direttore sportivo rossoblù. E dire che in tanti si aspettavano qualcosa di diverso in quella che ormai è diventata la nuova telenovela dell’estate rossoblù. Nainggolan Cagliari, i motivi di questa trattativa bloccata Nainggolan vuole il Cagliari, il Cagliari vuole Nainggolan e l’Inter vuole cedere il Ninja: tutto lascerebbe presagire ad un accordo ormai vicino, ma ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 luglio 2021) Nainggolan, ci sono ancora una volta delle difficoltà nel tornare in Sardegna. La trattativa trae Inter per il Ninja non vuole saperne di sbloccarsi, come ha ammesso più volte Stefano Capozucca, direttore sportivo rossoblù. E dire che in tanti si aspettavano qualcosa di diverso in quella che ormai è diventata la nuova telenovela dell’estate rossoblù. Nainggolan, i motivi di questa trattativa bloccata Nainggolan vuole il, ilvuole Nainggolan evuole cedere il Ninja: tutto lascerebbe presagire ad un accordo ormai vicino, ma ...

