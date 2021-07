Belen Rodriguez, clamorosa decisione prima del parto: l’incredibile indiscrezione (Di sabato 10 luglio 2021) Belen Rodriguez, clamorosa decisione prima del suo secondo parto: l’indiscrezione è davvero clamoroso, da non credere! Manca davvero pochissimo. E, finalmente, Belen Rodriguez darà alla luce la sua piccola Luna Marì. Al momento, non sappiamo ancora per quando è previsto. Anche se, facendoci due conti, sembrerebbe che la secondogenita della showgirl dovrebbe nascere proprio in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 10 luglio 2021)del suo secondo: l’è davvero clamoroso, da non credere! Manca davvero pochissimo. E, finalmente,darà alla luce la sua piccola Luna Marì. Al momento, non sappiamo ancora per quando è previsto. Anche se, facendoci due conti, sembrerebbe che la secondogenita della showgirl dovrebbe nascere proprio in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

