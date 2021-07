Antonella Elia e Samantha De Grenet: la verità sulla lite «Mi hanno detto di dirlo» VIDEO (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo mesi dalla chiusura del Gf VIP 5, l’ex opinionista Antonella Elia ha rivelato dei retroscena inaspettati sulla famigerata lite con Samantha De Grenet. Scopriamo cosa ha dichiarato. Gf VIP 5: perché Antonella Elia e Samantha De Grenet hanno litigato? Prima delle ultime dichiarazioni, facciamo un riassunto di quanto successo nella casa del Gf Vip 5 durante la lite tra Antonella… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo mesi dalla chiusura del Gf VIP 5, l’ex opinionistaha rivelato dei retroscena inaspettatifamigerataconDe. Scopriamo cosa ha dichiarato. Gf VIP 5: perchéDelitigato? Prima delle ultime dichiarazioni, facciamo un riassunto di quanto successo nella casa del Gf Vip 5 durante latra… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ReTwitStorm_ita : “Mi #Hanno #Detto di #Dirlo”. #Antonella Elia, il #Retroscena #Pazzesco sul GF Vip #Viene fuori solo ora… - scuroscuroscuro : RT @bubinoblog: ANTONELLA ELIA: CANALE 5 STRAPPÒ IL MIO CONTRATTO. GFVIP? FRASI SUGGERITE PER FARMI FUORI - bubinoblog : ANTONELLA ELIA: CANALE 5 STRAPPÒ IL MIO CONTRATTO. GFVIP? FRASI SUGGERITE PER FARMI FUORI - infoitcultura : Antonella Elia contro Lele Mora a Belve: «Mi ha sempre consigliato male. Mi ha spremuto e gettato come un limone» - infoitcultura : Antonella Elia a 'Belve': «Lele Mora mi ha fatto fare scelte sbagliate, spremuta come un limone e gettata via» -