Vaccino covid | Rezza | “Non è detto che bisognerà farlo ogni anno”

"E' possibile" che in Italia "si arrivi a un richiamo" ulteriore del Vaccino contro covid 19, ma "naturalmente si tratterebbe di somministrare una sola dose. La campagna sarebbe molto semplificata, né più ne meno come si fa per l'influenza. Anche se non è detto che poi bisognerà continuare a vaccinarsi ogni anno, questo assolutamente non è detto". Ci ha tenuto a chiarirlo Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, rispondendo alle domande durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale ...

