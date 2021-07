Un accordo Regione - Amazon per i prodotti made in Marche. Programma di formazione per le aziende, così si sfrutta l'e - commerce (Di venerdì 9 luglio 2021) ANCONA Attività di supporto alla digitalizzazione delle Pmi marchigiane e la promozione del made in Italy. È l'oggetto dell'accordo stipulato tra la Regione Marche e Amazon Services Europe, la società ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 9 luglio 2021) ANCONA Attività di supporto alla digitalizzazione delle Pmi marchigiane e la promozione delin Italy. È l'oggetto dell'stipulato tra laServices Europe, la società ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, accordo tra Regione e medici di famiglia per convincere chi ancora non lo ha fatto a vaccinarsi - RegioneER : La #GiuntaRERneiTerritori a #Ferrara arriva a #Codigoro per firmare l'accordo Regione, Provincia e Comune per il co… - MarcMangolini : RT @RegioneER: ??Ripartenza, Giunta @RegioneER in provincia di Ferrara ??Quasi 800 milioni di euro di investimenti per rilancio e sviluppo… - Marilenapas : RT @RegioneER: ??Ripartenza, Giunta @RegioneER in provincia di Ferrara ??Quasi 800 milioni di euro di investimenti per rilancio e sviluppo… - irene_priolo : RT @RegioneER: ??Ripartenza, Giunta @RegioneER in provincia di Ferrara ??Quasi 800 milioni di euro di investimenti per rilancio e sviluppo… -

Ultime Notizie dalla rete : accordo Regione Milano, la prima di Bernardo. "No all'uomo solo al comando" ... ci ha lavorato come un ct "per due ore" ieri pomeriggio nel palazzo della Regione Lombardia, ha ... Più scettico Fedele Confalonieri che rivela al Financial Times di "non essere d'accordo" con il ...

Rosneft migliora tecnologie purificazione acqua e suo riutilizzo Nell'ambito di un accordo trilaterale con il Ministero delle Risorse Naturali della Russia e ... piovane e domestiche della raffineria di Bashneft, oltre a quelle di altre 66 imprese nella regione. Gli ...

Sanità, accordo Regione-sindacati: 50 milioni di euro per valorizzare il personale, servizi e taglio liste di attesa Regione Emilia Romagna Elica, summit il 21 col Ministero "Ma servirà un confronto locale" Vertenza Elica, arrivata la convocazione per il tavolo ministeriale: il 21 luglio in videoconferenza alle 15 andrà in scena il secondo appuntamento con azienda e sindacati per entrare nel merito degli ...

Rosneft migliora tecnologie purificazione acqua e suo riutilizzo Milano, 8 lug. (askanews) - Sposa il green, punta sul sostenibile e dalla fine del 2020 ha portato la quota di acqua riciclata e riutilizzata ...

... ci ha lavorato come un ct "per due ore" ieri pomeriggio nel palazzo dellaLombardia, ha ... Più scettico Fedele Confalonieri che rivela al Financial Times di "non essere d'" con il ...Nell'ambito di untrilaterale con il Ministero delle Risorse Naturali della Russia e ... piovane e domestiche della raffineria di Bashneft, oltre a quelle di altre 66 imprese nella. Gli ...Vertenza Elica, arrivata la convocazione per il tavolo ministeriale: il 21 luglio in videoconferenza alle 15 andrà in scena il secondo appuntamento con azienda e sindacati per entrare nel merito degli ...Milano, 8 lug. (askanews) - Sposa il green, punta sul sostenibile e dalla fine del 2020 ha portato la quota di acqua riciclata e riutilizzata ...