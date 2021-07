Sud Sudan, il Papa e Welby: con la pace verremo in visita (Di venerdì 9 luglio 2021) Ad aprile del 2019, quando ricevette in Vaticano per un ritiro spirituale di due giorni i leader politici delle contrapposte fazioni del Sud Sudan il Papa, a suggello della sua implorazione per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Ad aprile del 2019, quando ricevette in Vaticano per un ritiro spirituale di due giorni i leader politici delle contrapposte fazioni del Sudil, a suggello della sua implorazione per la ...

