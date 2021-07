Sondaggi TP: ddl Zan, proposta Renzi piace solo all’8,9% degli italiani (Di venerdì 9 luglio 2021) La proposta di mediazione sul ddl Zan avanzata da Renzi viene promossa solo dall’8,9% degli italiani. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 6 e l’8 luglio 2021. Per la maggioranza relativa (39,5%) il ddl Zan va approvato così com’è, il 17,7% accoglierebbe le modifiche chieste dal centrodestra mentre per il 29,7% il ddl Zan andrebbe respinto in toto. Oltre un italiano su due è convinto che vicende come Malika Chalhy o il Cristo Lgbt, abbiano danneggiato le possibilità di approvazione del ddl Zan. Di diverso ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladi mediazione sul ddl Zan avanzata daviene promossa,9%. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 6 e l’8 luglio 2021. Per la maggioranza relativa (39,5%) il ddl Zan va approvato così com’è, il 17,7% accoglierebbe le modifiche chieste dal centrodestra mentre per il 29,7% il ddl Zan andrebbe respinto in toto. Oltre un italiano su due è convinto che vicende come Malika Chalhy o il Cristo Lgbt, abbiano danneggiato le possibilità di approvazione del ddl Zan. Di diverso ...

