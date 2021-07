Sogei in sciopero, niente accordo sullo smart working alla società del Tesoro per l’innovazione tecnologica (Di venerdì 9 luglio 2021) È sciopero alla Sogei. La società del ministero dell’Economia partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria italiana, “asset principale per lo Stato e fattore abilitante per la modernizzazione della PA”, come recita il sito aziendale, non è paradossalmente riuscito a trovare un accordo aziendale sullo smart working. La protesta, spiega un volantino, è in particolare proclamata per chiedere, “dopo 16 mesi di lavoro da remoto regolati solamente da direttive aziendali unilaterali, un accordo per la modalità di lavoro in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) È. Ladel ministero dell’Economia partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria italiana, “asset principale per lo Stato e fattore abilitante per la modernizzazione della PA”, come recita il sito aziendale, non è paradossalmente riuscito a trovare unaziendale. La protesta, spiega un volantino, è in particolare proclamata per chiedere, “dopo 16 mesi di lavoro da remoto regolati solamente da direttive aziendali unilaterali, unper la modalità di lavoro in ...

