Senato: anche i diciottenni potranno votare per i senatori (Di venerdì 9 luglio 2021) Senato, modificato l’articolo 58 della Costituzione, adesso anche i diciottenni potranno votare per i Senatori Si è concluso l’iter per la modifica dell’articolo 58 della Costituzione italiana, secondo cui bisognava aver compiuto 25 anni di età per esprimere il voto che elegge i Senatori. Cade, dunque, il vincolo d’età per il Senato con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti. Tuttavia, bisogna attendere 90 giorni per la conferma e molto probabilmente sarà indetto un referendum confermativo, poiché il 9 giugno ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 luglio 2021), modificato l’articolo 58 della Costituzione, adessoper iri Si è concluso l’iter per la modifica dell’articolo 58 della Costituzione italiana, secondo cui bisognava aver compiuto 25 anni di età per esprimere il voto che elegge iri. Cade, dunque, il vincolo d’età per ilcon 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti. Tuttavia, bisogna attendere 90 giorni per la conferma e molto probabilmente sarà indetto un referendum confermativo, poiché il 9 giugno ...

Advertising

EnricoLetta : Fino a ieri un giovane tra i 18 e i 25 anni aveva un potere dimezzato rispetto agli altri elettori più anziani. Vot… - LiaQuartapelle : Quando si è a corto di argomenti… In questi 30 secondi il capogruppo della Lega in Senato Romeo argomenta la contr… - DaniloToninelli : Sì al voto ai 18enni anche per il Senato. Era nel programma del #M5S ed oggi è diventato realtà! Dopo il taglio dei… - Marchess86 : Ora anche i 18enni possono votare anche per il #Senato - pasquamarco : RT @BindiTony: Il M5S sta uccidendo il M5S, via anche la riforma @AlfonsoBonafede poi tocca al RDC @luigidimaio @vitocrimi @DaniloToninelli… -