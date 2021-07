(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a MariSoldi e Carlo Fuortes indicati dal governocomponenti del Consiglio di amministrazione di Rai s.p.a. A loro, e al nuovo Cda, spetterà un compito importante nel rilanciare la qualità dell'offerta radiotelevisiva pubblica, per una Rai autonoma e autorevole e non sotto ricatto del governante di turno. Ma, soprattutto, dovranno garantire l'indipendenza della Rai dalla politica". Lo affermano i capigruppodi Leu, Loredana Dee Federico. "La più grande azienda culturale del Paese -aggiungono- ha bisogno di una guida ...

TV7Benevento : Rai: De Petris-Fornaro, 'ora nomine parlamentari nella stessa direzione Draghi'... -

... la votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di amministrazione dellaa una ... De(Misto - LeU) e il sen. Trentacoste (M5S) hanno chiesto invece un tempo più lungo per poter ...... la proposta di Loredana De(Leu) e quella di Davide Faraone (Italia Viva). Da Fratelli d'Italia , nessuna proposta, curiosamente? Come dire? Le varie proposte di legge sulla riforma della...Roma, 9 lug. "Auguri di buon lavoro a Marinella Soldi e Carlo Fuortes indicati dal governo Draghi componenti del Consiglio di amministrazione di Rai s.p.a. A lo ...Mercoledì 7 luglio il Parlamento (forse) elegge 4 consiglieri, tutto finirà in un’indicazione dell’ultimo minuto dei capigruppo?