Prova orale concorso STEM: come prepararsi (Di venerdì 9 luglio 2021) Archiviate le prove scritte, per gli aspiranti insegnanti che sono riusciti a superare il primo ostacolo è tempo di concentrarsi sulla Prova orale del concorso STEM 2021, dopodiché bisognerà attendere soltanto la graduatoria di merito finale. La Prova orale del concorso STEM 2021 avrà una durata massima di 45 minuti e valuterà la padronanza delle L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 luglio 2021) Archiviate le prove scritte, per gli aspiranti insegnanti che sono riusciti a superare il primo ostacolo è tempo di concentrarsi sulladel2021, dopodiché bisognerà attendere soltanto la graduatoria di merito finale. Ladel2021 avrà una durata massima di 45 minuti e valuterà la padronanza delle L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Prova orale concorso STEM: come prepararsi - Daniele51926354 : RT @orizzontescuola: Concorso a cattedra, in arrivo nuova procedura straordinaria: prova scritta computer based e una prova orale. Emendame… - ProDocente : Concorso a cattedra, in arrivo nuova procedura straordinaria: prova scritta computer based e una prova orale. Emend… - zazoomblog : Concorso a cattedra in arrivo nuova procedura straordinaria: prova scritta computer based e una prova orale. Emenda… - orizzontescuola : Concorso a cattedra, in arrivo nuova procedura straordinaria: prova scritta computer based e una prova orale. Emend… -