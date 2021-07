Papa Francesco, ultimi aggiornamenti: “Terrà l’Angelus dal Gemelli” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Sua Santità Papa Francesco ha trascorso una giornata tranquilla, con un normale decorso clinico“, si apprende dall’aggiornamento del bollettino diffuso dal Vaticano oggi 9 luglio. Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, ha anche reso noto che: “Ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha proseguito le cure programmate. Ha passeggiato nel corridoio ed ha ripreso il lavoro alternandolo con momenti di lettura di testi. Nel pomeriggio ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina dell’appartamento privato alla quale hanno partecipato quanti lo assistono in questi giorni di degenza. Dopo il lieve episodio febbrile, il Santo Padre è apiretico. In ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 luglio 2021) “Sua Santitàha trascorso una giornata tranquilla, con un normale decorso clinico“, si apprende dall’aggiornamento del bollettino diffuso dal Vaticano oggi 9 luglio. Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, ha anche reso noto che: “Ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha proseguito le cure programmate. Ha passeggiato nel corridoio ed ha ripreso il lavoro alternandolo con momenti di lettura di testi. Nel pomeriggio ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina dell’appartamento privato alla quale hanno partecipato quanti lo assistono in questi giorni di degenza. Dopo il lieve episodio febbrile, il Santo Padre è apiretico. In ...

