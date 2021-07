Ostia | vendeva mascherine non conformi | chiuso negozio | a giugno anche una rapina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sigilli in un esercizio commerciato di, con il provvedimento che è stato emesso dal Questore di Roma ai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S. Sigilli in un esercizio commerciale diGrazie agli specifici controlli, posti in essere dalle forze dell’ordine sul litorale di, i Carabinieri nel marzo scorzo hanno constatato la violazione della normativa per il contenimento della emergenza epidemiologica del Covid 19 da parte del locale sequestrando contestualmente 2100protettive, prive di marchio Ce. Gli agenti del X Distretto diLido, diretto da Antonino Mendolia, hanno ...