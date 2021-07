“Mi guardo e piango…”. Aurora Ramazzotti, questa è la verità. E non ha problemi a dirla in pubblico (Di venerdì 9 luglio 2021) Aurora Ramazzotti, la confessione arriva a distanze di pochi giorn dallo sfogo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non riesce proprio a passare inosservata e infatti nonostate il numerissimo seguito di fan non manca anche chi prova a fare vacillare le sue certezze. Dopo la vicenda riguardante un articolo scritto su di lei, oggi la confessione privata. Non è passato molto tempo da quando la figlia d’arte ha sottolineato pubblicamente di essere stanca degli attacchi gratuiti sul proprio conto. Accuse an cui Aurora ha replicato senza troppi giri di parole: “Avete rotto i cogl***ni col giornalismo spicciolo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021), la confessione arriva a distanze di pochi giorn dallo sfogo. La figlia di Michelle Hunziker ed Erosnon riesce proprio a passare inosservata e infatti nonostate il numerissimo seguito di fan non manca anche chi prova a fare vacillare le sue certezze. Dopo la vicenda riguardante un articolo scritto su di lei, oggi la confessione privata. Non è passato molto tempo da quando la figlia d’arte ha sottolineato pubblicamente di essere stanca degli attacchi gratuiti sul proprio conto. Accuse an cuiha replicato senza troppi giri di parole: “Avete rotto i cogl***ni col giornalismo spicciolo. ...

Advertising

AndreaSALIERI6 : RT @AndreaSALIERI6: Talvolta guardo il cielo notturno sparso di stelle luccicanti e di fronte a questo spettacolo mi sento piccolo e solo,… - barnes1940s : ma perché piango così tanto quando guardo i film - idolmylife2 : NON IO CHE PIANGO MENTRE GUARDO IL VIDEO, È TUTTO BELLISSIMO #PermissiontoDance - Mzikodavitulia2 : RT @ceorgia: @frafacchinetti Guardo e piango.que enorme perdita.mai smettero amare rafaela.mia amore ?? che riposa in pace la sua anima????????… - Mzikodavitulia5 : RT @ceorgia: @frafacchinetti Guardo e piango.que enorme perdita.mai smettero amare rafaela.mia amore ?? che riposa in pace la sua anima????????… -