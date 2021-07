(Di venerdì 9 luglio 2021) Pentole e materassi! Quando si pensa a Giorgiolo si associa alledi cui ne è diventato il re. Già conduttore sulle reti Mediaset, specialmente in coppia con l’ex moglie Natalia Estrada durante gli anni ’90, ha lasciato gli show e i quiz per dedicarsi a tempo pieno alle vendite sul piccolo schermo. Intervistato da Libero,spiega che adora il suo lavoro e si tienele. Sono il suo mondo e non è interessato a partecipare ai, nonostante lo chiamino sempre, o a diventare opinionisti deitv. Tornerà però a ...

Advertising

bubinoblog : MASTROTA: MI TENGO STRETTE LE TELEVENDITE. REALITY E SALOTTI TV? PREFERISCO STARNE FUORI - ELENAGORINI2 : RT @MPSkino: L'aveva detto lui...!!! L'aveva scritto lui...!!! ?? Vedo piccoli Mastrota vendere fieri le proprie verità profetiche ma tropp… - Maurizio101112 : RT @MPSkino: L'aveva detto lui...!!! L'aveva scritto lui...!!! ?? Vedo piccoli Mastrota vendere fieri le proprie verità profetiche ma tropp… - anubi_matt : RT @MPSkino: L'aveva detto lui...!!! L'aveva scritto lui...!!! ?? Vedo piccoli Mastrota vendere fieri le proprie verità profetiche ma tropp… - LuisaCMoon : RT @MPSkino: L'aveva detto lui...!!! L'aveva scritto lui...!!! ?? Vedo piccoli Mastrota vendere fieri le proprie verità profetiche ma tropp… -

Ultime Notizie dalla rete : MASTROTA TENGO

Il Sussidiario.net

ha anche rivelato perché non ha mai partecipato a un reality show: " Ho preferito restarne fuori, per scelta, finché ho un buon lavoro, me lostretto. Credo che nel tempo questa linea ...Giorgioincoronato re delle televendite Assolutamente sì e ne vado fiero. Inizialmente ... Oggi sono il mio core business e me loben stretto. Come valuta le proposte? A volte ci sono ...Mastrota ha anche rivelato perché non ha mai partecipato a un reality show: “Ho preferito restarne fuori, per scelta, finché ho un buon lavoro, me lo tengo stretto. Credo che nel tempo questa linea ...