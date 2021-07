La Cina continua la sua battaglia col bitcoin e la moneta risponde così (Di venerdì 9 luglio 2021) Nuovo giro di vite nel paese asiatico sul bitcoin, ma la moneta digitale continua ad andare fortissimo sul mercato. Malgrado tutto le criptovalute stanno andando fortissimo sul mercato (by Adobestock)La stretta della Cina sui bitcoin contrariamente alle previsioni non sembra affatto allentarsi, ma la cryptovaluta, tutt’altro che in caduta libera, continua invece ad andare fortissimo sui mercati, avviCinandosi alla soglia record di 35 mila dollari malgrado la banca centrale cinese Pboc stia tentando di mettere in atto una serie di normative volte a frenare l’ascesa della ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Nuovo giro di vite nel paese asiatico sul, ma ladigitalead andare fortissimo sul mercato. Malgrado tutto le criptovalute stanno andando fortissimo sul mercato (by Adobestock)La stretta dellasuicontrariamente alle previsioni non sembra affatto allentarsi, ma la cryptovaluta, tutt’altro che in caduta libera,invece ad andare fortissimo sui mercati, avvindosi alla soglia record di 35 mila dollari malgrado la banca centrale cinese Pboc stia tentando di mettere in atto una serie di normative volte a frenare l’ascesa della ...

