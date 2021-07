Istat: l’economia riparte ma l’Italia è più povera, meno longeva e stabilisce il record negativo delle nascite (Di venerdì 9 luglio 2021) L'emergenza sanitaria ha portato con sé pesanti ripercussioni sul quadro economico e sociale italiano che però, grazie alle misure di sostegno e alla ripresa delle attivita vede delinearsi il rimbalzo Leggi su lastampa (Di venerdì 9 luglio 2021) L'emergenza sanitaria ha portato con sé pesanti ripercussioni sul quadro economico e sociale italiano che però, grazie alle misure di sostegno e alla ripresaattivita vede delinearsi il rimbalzo

Advertising

istat_it : #Blangiardo Presidente #Istat 'Impatto della crisi sanitaria ha colpito l’economia italiana in maniera particolar… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Italiani-formiche sui consumi nell'anno della pandemia, secondo l'Istat. Il 2020 è stato anche l'anno in cui si è registr… - WelfResp : RT @istat_it: #Blangiardo Presidente #Istat 'Impatto della crisi sanitaria ha colpito l’economia italiana in maniera particolarmente acut… - LaStampa : Istat: l’economia riparte ma l’Italia è più povera - messveneto : Istat: l’economia riparte ma l’Italia è più povera: L'emergenza sanitaria ha portato con sé pesanti ripercussioni s… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat l’economia Istat: l’economia riparte ma l’Italia è più povera, meno longeva e stabilisce il record negativo delle nascite La Stampa