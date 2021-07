**Giustizia: Airola, 'sto con Bonafede, non vedo ragioni per restare in governo'** (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Alfonso Bonafede ha il mio sostegno così come le sue leggi votate e proposte. Ieri alla Camera si è consumato un gesto, incomprensibile e probabilmente inaccettabile (Sto chiedendo al capogruppo alla Camera Davide Crippa, spiegazioni e a chi è nel governo cosa sia successo nel Cdm). ORA la questione è molto semplice: Draghi ha ignorato quasi tutti i punti dell'accordo di governo con noi, manca solo abrogare il Reddito di cittadinanza, motivo per cui, NON vedo ragioni PER CONTINUARE A SOSTENERLO. Punto". Lo scrive su Facebook il senatore M5S Alberto Airola. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Alfonsoha il mio sostegno così come le sue leggi votate e proposte. Ieri alla Camera si è consumato un gesto, incomprensibile e probabilmente inaccettabile (Sto chiedendo al capogruppo alla Camera Davide Crippa, spiegazioni e a chi è nelcosa sia successo nel Cdm). ORA la questione è molto semplice: Draghi ha ignorato quasi tutti i punti dell'accordo dicon noi, manca solo abrogare il Reddito di cittadinanza, motivo per cui, NONPER CONTINUARE A SOSTENERLO. Punto". Lo scrive su Facebook il senatore M5S Alberto

