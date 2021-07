«Giusta l’identità di genere, gli accordi con la Lega li facevano 5S e Pd, non noi» (Di venerdì 9 luglio 2021) Il deputato di Italia viva, sottosegretario ai tempi delle unioni civili, spiega le criticità del Ddl Zan e l’importanza di trovare un accordo Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva e sottosegretario alla Giustizia ai tempi della legge sulle unioni civili, spiega che «l’interesse generale deve coincidere con la tutela dei soggetti più esposti». Onorevole Migliore, lei ha già fatto il suo alla Camera. Anche al Senato il gruppo di Italia Viva voterà il ddl Zan? Mi sembra che sia stato chiaro fin dall’inizio. Se non ci sarà un’evoluzione nel senso di trovare una mediazione non faremo di certo mancare i nostri voti. Crede che alla Camera sarebbe stato possibile un compromesso ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Il deputato di Italia viva, sottosegretario ai tempi delle unioni civili, spiega le criticità del Ddl Zan e l’importanza di trovare un accordo Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva e sottosegretario alla Giustizia ai tempi della legge sulle unioni civili, spiega che «l’interesse generale deve coincidere con la tutela dei soggetti più esposti». Onorevole Migliore, lei ha già fatto il suo alla Camera. Anche al Senato il gruppo di Italia Viva voterà il ddl Zan? Mi sembra che sia stato chiaro fin dall’inizio. Se non ci sarà un’evoluzione nel senso di trovare una mediazione non faremo di certo mancare i nostri voti. Crede che alla Camera sarebbe stato possibile un compromesso ...

