Deathloop | Xbox fa i complimenti a PlayStation per… il suo gioco! – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo la presentazione didurante lo State of Play di ieri sera,ha fatto iil suoè stato il gioco principale mostrato durante lo State of Play di ieri sera. Al termine della presentazione,ne ha approfittato per fare un gesto di fairplay. Attraverso Twitter, infatti, ha fatto iil suoIl tweet diarriva dopo quello del pomeriggio di Phil Spencer che si era detto ...

Advertising

IGNitalia : #Deathloop, il nuovo gioco di Arkane Studios, sarà disponibile in esclusiva console su PS5 fino a settembre 2022. - misteruplay2016 : Xbox fa i complimenti a…PlayStation! ‘Ottimo lavoro con Deathloop’ - SpencerTakk : RT @Eurogamer_it: I complimenti di #Xbox a #PlayStation: 'ottimo lavoro con #Deathloop'. - XboxInfos : RT @Eurogamer_it: I complimenti di #Xbox a #PlayStation: 'ottimo lavoro con #Deathloop'. - Eurogamer_it : I complimenti di #Xbox a #PlayStation: 'ottimo lavoro con #Deathloop'. -

Ultime Notizie dalla rete : Deathloop Xbox

... siglato prima dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft , ha quindi la durata di un anno, dopodiché il gioco arriverà anche suSeries X/S.è stato protagonista dello State ...Ovviamente, dal punto di vista di, le informazioni più interessanti hanno però riguardato esclusivamente, dato che sta venendo sviluppato da Arkane Studios . Con un post su Twitter , ...Dopo la presentazione di Deathloop durante lo State of Play di ieri sera, Xbox ha fatto i complimenti a PlayStation per... il suo gioco!. Deathloop è stato il gioco principale mostrato durante lo ...Deathloop di Bethesda e Arkane è stato protagonista allo State of Play di ieri con un lungo video gameplay su PS5, come promesso in precedenza da Sony. Nel filmato abbiamo visto da vicino molti dei po ...