Dal Pd a M5S, scricchiola sempre di più il fronte del sì al ddl Zan (Di venerdì 9 luglio 2021) A quattro giorni dall’inizio della corrida parlamentare sul ddl Zan si apre un fronte nel Pd che investe direttamente la segreteria di Enrico Letta. Andrea Marcucci, ex capogruppo dei Dem al Senato, apre a Italia viva: “Difendere il ddl Zan rifiutando qualsiasi mediazione, significa perdere un appuntamento storico con i diritti”. Poi continua: “Il disegno di legge va sostenuto con equilibrio ed intelligenza, ammettendo qualche piccola modifica sui punti più controversi”. Al Nazareno suona l’allarme rosso, i numeri sono risicati, le incognite del voto segreto elevatissime. Se si sbrindella il fronte composto da Pd, M5s e Leu la legge non ha alcuna ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) A quattro giorni dall’inizio della corrida parlamentare sul ddl Zan si apre unnel Pd che investe direttamente la segreteria di Enrico Letta. Andrea Marcucci, ex capogruppo dei Dem al Senato, apre a Italia viva: “Difendere il ddl Zan rifiutando qualsiasi mediazione, significa perdere un appuntamento storico con i diritti”. Poi continua: “Il disegno di legge va sostenuto con equilibrio ed intelligenza, ammettendo qualche piccola modifica sui punti più controversi”. Al Nazareno suona l’allarme rosso, i numeri sono risicati, le incognite del voto segreto elevatissime. Se si sbrindella ilcomposto da Pd, M5s e Leu la legge non ha alcuna ...

