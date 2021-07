Covid, Ema su terzo richiamo Pfizer: due dosi sono sufficienti (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Agenzia europea del farmaco ha dichiarato che è troppo presto per determinare se siano necessarie altre dosi oltre al richiamo dei vaccini anti - Covid e ha detto che per il momento due dosi "sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Agenzia europea del farmaco ha dichiarato che è troppo presto per determinare se siano necessarie altreoltre aldei vaccini anti -e ha detto che per il momento due...

Advertising

ladyonorato : Nei Paesi dove è distribuita per curare il Covid, l’Ivermectina ha ridotto del 60% i ricoveri ospedalieri.… - Agenzia_Ansa : Pfizer e BioNTech chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda negli Stati Uniti e l'Ema in Europa, l'auto… - MediasetTgcom24 : Covid, allarme Oms: 'L'Europa rischia una nuova ondata' | Ema: 'La doppia dose protegge dalla variante Delta'… - Obsolete_LG : RT @ladyonorato: Nei Paesi dove è distribuita per curare il Covid, l’Ivermectina ha ridotto del 60% i ricoveri ospedalieri. - Today_it : Ema aggiorna il 'bugiardino' dei vaccini anti-covid di AstraZeneca, J&J, Pfizer e Moderna -