Cina, l’inflazione frena a giugno (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Rallenta l’inflazione in Cina a giugno. Secondo il National Bureau of Statistics, l’inflazione ha registrato un incremento tendenziale dell’1,1% dopo il +1,3% di maggio e risulta leggermente inferiore alle attese degli analisti (+1,3%). Un dato che ha beneficiato della frenata dei prezzi degli alimentari, soprattutto la carne di maiale, e del rallentamento dei prezzi delle materie prime, che si erano impennate a casa dell’assottigliarsi delle scorte nel periodo post-lockdown. Rispetto al mese precedente, invece, i prezzi al consumo segnano un decremento dello 0,4%, a fronte del -0,1% del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Rallentain. Secondo il National Bureau of Statistics,ha registrato un incremento tendenziale dell’1,1% dopo il +1,3% di maggio e risulta leggermente inferiore alle attese degli analisti (+1,3%). Un dato che ha beneficiato dellata dei prezzi degli alimentari, soprattutto la carne di maiale, e del rallentamento dei prezzi delle materie prime, che si erano impennate a casa dell’assottigliarsi delle scorte nel periodo post-lockdown. Rispetto al mese precedente, invece, i prezzi al consumo segnano un decremento dello 0,4%, a fronte del -0,1% del ...

Advertising

DividendProfit : Cina, l’inflazione frena a giugno - IannellaInvest_ : RT @MilanoFinanza: Cina, cala l'inflazione, borse in rosso. Il dubbio che i vaccini durino solo sei mesi - MilanoFinanza : Cina, cala l'inflazione, borse in rosso. Il dubbio che i vaccini durino solo sei mesi - RicBattaglia : @PietroDegliEffe @FedericaFlajani Non volevate l'inflazione avrete l'iperinflazione [cit.] E già c'è. (Container… - FundsPeople_it : Da #benerifugio a diversificatore, la seconda vita dell'#oro come #safeheaven degli investitori tocca tanti temi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina l’inflazione Cina, l'inflazione frena a giugno Teleborsa