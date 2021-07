Christian Slater ringrazia Chris Evans per averlo mandato in trending topic sui social media

(Di venerdì 9 luglio 2021) Grazie a una scherzosa menzione su Twitter,hail collega, digiuno di, insu Twitter per un giorno intero. Qualche giorno fa il nome diè diventatosu Twitter dopo che la star di Captain Americaha scherzato sul fatto che, nel 1989,sembrava esattamente come ci si aspetterebbe che fosse una persona ...

Splendidi i due interpreti principali, Christian Slater e Winona Ryder, che da anni parlano di un sequel che loro due vorrebbero fare a ogni costo. Forse meglio di no, perché l'originale è un ...