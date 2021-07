Campania, Calvizzano in semi-lockdown. Il Sindaco: “Necessari provvedimenti restrittivi” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Comune di Calvizzano, in Campania, va in semi-lockdown. È questa la decisione del Sindaco Pirozzi a seguito dell’incremento dei casi dovuti al Coronavirus. “Ho appena firmato l’ordinanza n.2743 che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19“. “Tutt’oggi continuiamo a registrare un incremento giornaliero dei casi a Calvizzano L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Comune di, in, va in. È questa la decisione delPirozzi a seguito dell’incremento dei casi dovuti al Coronavirus. “Ho appena firmato l’ordinanza n.2743 che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19“. “Tutt’oggi continuiamo a registrare un incremento giornaliero dei casi aL'articolo

