Calciomercato Venezia, Molinaro rinnova fino al 2024

Venezia - Con un comunicato ufficiale, il Venezia ha annunciato "di aver sottoscritto con il giocatore Cristian Molinaro un contratto triennale fino al 30.06.2024. Molinaro vanta 513 presenze in carriera di cui 232 disputate nella massima serie, 93 in Bundesliga con il VfB Stoccarda e 33 con il Venezia FC".

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia Calciomercato Venezia, Molinaro rinnova fino al 2024 Molinaro vanta 513 presenze in carriera di cui 232 disputate nella massima serie, 93 in Bundesliga con il VfB Stoccarda e 33 con il Venezia FC" . Al termine della prossima stagione, a quanto si ...

Calciomercato Venezia, blindato Molinaro fino al 2024 Cristian Molinaro, 38 anni, ha firmato il rinnovo di contratto con il Venezia: sarà con i lagunari fino al 2024 Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, il Venezia ha ufficializzato la firma sul contratto di Cristian Molinaro. Il contratto dell'ex terzino della Juve e del Torino, 38 anni, scadrà nel 2024. Ecco ...

Calciomercato Venezia, Tessmann è a un passo Corriere dello Sport 7Days Eurocup 2021/22: Umana Reyer Venezia nel gruppo B L’urna di Barcellona ha definito i due gironi da 10 squadre della nuova Eurocup 2021-22. L’Umana Reyer affronterà le seguenti squadre nel gruppo B con formula ...

Venezia, programmata la tournèe estiva in Olanda: fissate tre amichevoli Il Venezia ha ufficializzato le date della tournée in Olanda e le amichevoli di pre campionato che impegneranno la squadra di Zanetti Il Venezia ha reso note le amichevoli che scandiranno la tournèe e ...

