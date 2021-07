Berrettini schiacciasassi. Battuto Hurkacz, è in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) Per la prima volta nella storia un tennista italiano si qualifica per la finale di Wimbledon. Matteo Berrettini, ispiratissimo, ha sconfitto il polacco Herbert Hurkacz in quattro set. Tutto facile per due set, poi nel terzo set il polacco sale di livello e si aggiudica il set al tie break. Nel quarto set, però, Berrettini fa subito il break all’avversario e lo difende con successo. Il punteggio finale è 6-3 6-0 6-7 6-4, in oltre 2 ore e mezza di partita. Domenica l’ultimo atto. Berrettini dovrà vedersela con il vincitore della seconda semifinale, con il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Per la prima volta nella storia un tennista italiano si qualifica per ladi. Matteo, ispiratissimo, ha sconfitto il polacco Herbertin quattro set. Tutto facile per due set, poi nel terzo set il polacco sale di livello e si aggiudica il set al tie break. Nel quarto set, però,fa subito il break all’avversario e lo difende con successo. Il punteggioè 6-3 6-0 6-7 6-4, in oltre 2 ore e mezza di partita. Domenica l’ultimo atto.dovrà vedersela con il vincitore della seconda semi, con il ...

