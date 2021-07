Bellestate 2021 | il calendario degli eventi estivi a Fossacesia

Advertising

Cinema, teatro, musica e sport, per grandi e piccoli. È quanto prevede il cartellone di Bellestate 2021, le iniziative organizzate dal settore Cultura del Comune di Fossacesia. Un totale di 41 appuntamenti, fra l'8 luglio e il 5 settembre, dedicati a tutte le fasce di età.