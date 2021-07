Barbara d’Urso officia un matrimonio: “Un grande onore” (Di venerdì 9 luglio 2021) Nelle vesti di officiante Barbara d’Urso non l’avevamo mai vista. Eppure, alcune ore fa, la conduttrice di Pomeriggio Cinque, Live non è la d’Urso e Domenica live ha postato sulla propria pagina Instagram degli scatti in cui si mostra con un tailleur bianco su cui è adagiata una fascia tricolore che: “ho indossato con grande … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 luglio 2021) Nelle vesti dintenon l’avevamo mai vista. Eppure, alcune ore fa, la conduttrice di Pomeriggio Cinque, Live non è lae Domenica live ha postato sulla propria pagina Instagram degli scatti in cui si mostra con un tailleur bianco su cui è adagiata una fascia tricolore che: “ho indossato con… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

