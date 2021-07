Alessandro Borghese irriconoscibile: ‘tradito’ solo dal sorriso, ma così non si è davvero mai visto (Di venerdì 9 luglio 2021) Alessandro Borghese è un volto molto noto del piccolo schermo. Al di là del fatto che è il figlio della celebre attrice Barbara Bouchet (suo padre era l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, ndr) è uno chef e un personaggio televisivo molto famoso, soprattutto grazie al seguitissimo programma 4 ristoranti. Il suo talento, la sua energia, la sua simpatia e il suo carisma da anni hanno infatti trovato posto anche sul piccolo schermo. E ovviamente su Instagram, dove è seguitissimo. È lì che Alessandro Borghese, come tutti i vip, aggiorna il pubblico anche sulla sua vita privata ed è lì che ha dato la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)è un volto molto noto del piccolo schermo. Al di là del fatto che è il figlio della celebre attrice Barbara Bouchet (suo padre era l’imprenditore napoletano Luigi, ndr) è uno chef e un personaggio televisivo molto famoso, soprattutto grazie al seguitissimo programma 4 ristoranti. Il suo talento, la sua energia, la sua simpatia e il suo carisma da anni hanno infatti trovato posto anche sul piccolo schermo. E ovviamente su Instagram, dove è seguitissimo. È lì che, come tutti i vip, aggiorna il pubblico anche sulla sua vita privata ed è lì che ha dato la ...

Advertising

asfalto77 : Alla fine diventa Alessandro Borghese, dategli tempo - Anita37540410 : @liliaragnar Nn ci posso credere anche Alessandro Borghese?? - ugly_as_fuck_ : RT @PayolaSwiftIta: Direttamente dalla Sardegna il nostro bestie Alessandro Borghese cita “Speak Now” in questa nuova foto su Instagram, vo… - eudaimonchia : @____alissa___ sisi ovvio, ma visto che in tendenza c'è quello possiamo ribaltare la situazione come Alessandro borghese ?? - LVTTNGVMIX : RT @PayolaSwiftIta: Direttamente dalla Sardegna il nostro bestie Alessandro Borghese cita “Speak Now” in questa nuova foto su Instagram, vo… -