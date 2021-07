Wimbledon, la prima volta in finale di Barty e Pliskova: fermate sul più bello Kerber e Sabalenka (Di giovedì 8 luglio 2021) Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a contendersi il prestigioso torneo di Wimbledon. Una finale che vedrà opposte la numero uno del mondo e l’ottava forza del seeding, protagoniste di due settimane fantastiche. L’australiana ha superato in semifinale la tedesca Kerber, campionessa nel 2018. Un match non privo di insidie ma giocato molto bene dalla Barty, che ha annullato 5 delle 6 palle break ed ha conquistato il secondo set al tie-break dopo che la sua avversaria ha servito per chiudere sul 5-3. Ancora più significativa la vittoria di Pliskova, ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Saranno Ashleighe Karolinaa contendersi il prestigioso torneo di. Unache vedrà opposte la numero uno del mondo e l’ottava forza del seeding, protagoniste di due settimane fantastiche. L’australiana ha superato in semila tedesca, campionessa nel 2018. Un match non privo di insidie ma giocato molto bene dalla, che ha annullato 5 delle 6 palle break ed ha conquistato il secondo set al tie-break dopo che la sua avversaria ha servito per chiudere sul 5-3. Ancora più significativa la vittoria di, ...

