Vaccino Covid, Lagalla (Sicilia): "In ogni distretto una scuola hub in cui far confluire docenti, Ata e alunni"

La Sicilia spinge l'acceleratore sulle vaccinazioni al personale scolastico e agli alunni. "Lunedì prossimo avremo una riunione operativa tra ufficio scolastico regionale, assessorati all'istruzione, alla salute e alla mobilità e trasporti per mettere a punto il piano di vaccinazioni nelle scuole".

