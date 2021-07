Una Bce un po’ più simile alla Federal Reserve Nelle nuove strategie vincoli meno stringenti sugli obiettivi di inflazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sembrano dettagli ma significano miglia di miliardi. La Banca centrale europea ha rivisto la “formula” con cui definisce il suo obiettivo di. Sinora il livello ottimale veniva definito come “vicino, ma inferiore al 2%”. Ora diventa 2% “simmetrico”, vale a dire con la possibilità di consentire tassi d’superiori quando necessario ad assicurare la stabilità dei prezzi. E’ la prima revisione da quando la Bce esiste e, in concreto, regala a Francoforte qualche margine in più per continuare con la sua politica monetaria ultra espansiva. “Quando l’economia opera con tassi nominali vicini al limite minimo, richiede un’azione particolarmente ...