Ufficiale | Pau Lopez al Marsiglia I dettagli dell’operazione

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il portiere Pausi trasferisce al. Ecco il comunicato del club francese. “Olympiquee AS Roma hanno raggiunto un accordo per il prestito di Paunella stagione 2021/2022 con opzione per il trasferimento definitivo del giocatore all’Olympiquea partire dalla stagione 2022/2023. L’AS Roma ha autorizzato Paua negoziare i termini di un contratto di lavoro con l’OM”. FOTO: Twitter PauL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ROMA - Ora è ufficiale. Pau Lopez passa al Marsiglia. A dare l'annuncio il club francese con un comunicato sul proprio sito. Il portiere si trasferisce in Ligue One con la formula del prestito per 500mila euro e diritto di riscatto a 11 milioni.