Traffico Roma del 08-07-2021 ore 13 | 30

(Di giovedì 8 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Ardeatine e doppia rallentamenti per un incidente sul Lungotevere degli Anguillara all’altezza di Ponte Garibaldi si rallenta per incidente anche sulla via Cristoforo Colombo altezza incrocio con via Giovanni genocchi trafficata la via Pontina con coda di Spinaceto in direzione dinuovi lavori da questa mattina al quartaccio in via Andersen tra via Flaubert via del Podere Trieste modifiche alla viabilità e deviazioni anche per le linee bus 908 e 916 in programma lavori notturni su Viale del Muro ...